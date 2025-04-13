На стройке в Самарском районе полицейские обнаружили четырех нелегалов

Во время рейда на территории строящегося дома в Самарском районе областного центра полицейские проверили 16 иностранных граждан, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По итогам мероприятия четыре иностранных гражданина привлечены к административной ответственности за нарушение требований ч.1 ст. 18.10 КоАП РФ.

Также полицейскими выявлены пять иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность без заключения трудового договора. В настоящее время проводится работа по установлению и привлечению их работодателя к административной ответственности, предусмотренной ч.1,3 ст. 18.15 КоАП РФ "Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства".