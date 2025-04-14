С 19 апреля в Тольятти начнутся садово-дачные пассажирские перевозки. Всего на этом направлении, как и прежде, сформировано 37 автобусных маршрутов: 27 дачных и 10 сезонных.

Маршрут № 56д (отправление ОП "Есенина") — будет работать в ежедневном режиме;

Маршрут № 56д (отправление ОП "Бетонная") — будет работать: в апреле, октябре — по выходным и праздничным дням; с мая по сентябрь — среда, пятница, выходные и праздничные дни;

Маршруты №№ 129 и 201 — будут работать ежедневно.

Режим работы маршрута № 56д на май в настоящее время прорабатывается.