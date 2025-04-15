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Сотовая связь Транспорт и связь

Исследование Авито: 50% пользователей общаются только через онлайн-звонки и чаты

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Авито провел исследование, в котором выяснил, какую информацию интернет-пользователи считают особенно чувствительной, и какие каналы предпочитают для общения при совершении сделок. Опрос показал, что половина пользователей (50%) стремятся общаться исключительно через встроенные инструменты онлайн-платформы — внутренний мессенджер, звонки через сайт или приложение.

Еще 25% пользователей Авито отдают предпочтение GSM-звонкам через временный номер. Лишь 20% пользователей допускают возможность обмениваться личными контактами для общения напрямую в сторонних мессенджерах или по телефону.

В перечне персональных данных, которые нельзя раскрывать при общении в интернете, лидирует платежная информация, в том числе, данные банковских карт — ее назвали 79% опрошенных. 56% опрошенных подчеркивают важность сохранения в тайне своих личных данных, таких как ФИО и адрес, а еще 22% респондентов в числе наиболее чувствительных данных назвали номер мобильного телефона. Среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет внимание к номеру мобильного выше, чем в остальных возрастных группах: здесь ни при каких обстоятельствах не готовы делиться номером с незнакомыми людьми 28%.

"Сегодня мобильный номер становится не просто средством связи, но и важным элементом персональных данных. Телефон как правило привязан к большинству важных сервисов, в том числе, банковским, поэтому важно держать его под защитой.  Как следствие,  пользователи всё больше осознают важность безопасных коммуникаций и стремятся взаимодействовать в рамках защищенного контура платформ. Мы, в свою очередь, внедрили ряд инструментов для обеспечения безопасности: защищенный чат, защита номера телефона и возможность совершать онлайн-звонки через приложение. Эти меры помогают укрепить доверие между покупателями и продавцами и создать комфортную среду для взаимодействия", — говорит  директор по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова.

Исследование проводилось в период с 14 по 19 марта с использованием количественных методов, включая онлайн-опрос респондентов. В нем приняло участие 10 тыс. респондентов из разных возрастных групп (от 18 лет до 65 и старше) по всей России.

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