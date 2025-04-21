В Самарской области 19 апреля погода побила рекорд 43-летней давности

В субботу, 19 апреля, в двух населенных пунктах Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха.

В АГЛОСе столбик термометра 19 апреля 2025 года поднялся до 25,5°С. Последний раз в этот день настолько тепло здесь было в 1982 году (24,8°С).

В Новодевичьем 19 числа (25,9°С) был перекрыт рекорд 2013 года (22,1°С).