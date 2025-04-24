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Сотовая связь Транспорт и связь

Кнопочные телефоны лидируют по востребованности у новых российских брендов

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Гаджеты собственных торговых марок одного из мобильных операторов стали выбирать чаще в первом квартале 2025 года относительно аналогичного периода прошлого года. Прирост в натуральном выражении составил 16%, в денежном — 26%. Лидером по росту продаж стали кнопочные телефоны Fontel — они прибавили 47% в сравнении с январём-мартом 2024 года, а доля этой марки в категории достигла 70%.

МегаФон фиксирует увеличение спроса на товары под брендами Fontel и Stellarway. К примеру, беспроводных наушников в первом квартале этого года было продано на 19% больше, чем в том же периоде прошлого года, прочих гарнитур (в том числе проводных) — на 42%, а кнопочных телефонов — на 47% больше.

По мере вывода на рынок новых устройств под собственными торговыми марками растёт и их доля в продажах. Лидерство в первом квартале у "кнопок" — 70% приходится на Fontel. В аксессуарах доля собственной марки за тот же период превосходит 38% (против 28% в первом квартале 2024 года), в портативной технике — 17%, а планшеты Fontel уже достигли 16% в продажах в своей категории. Напомним, что эти планшеты были выведены на рынок в декабре прошлого года.

В целом доля гаджетов собственных торговых марок во всех каналах продаж МегаФона за январь–март 2025 года составила 20%. Самые активные покупатели устройств под брендами оператора проживают в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Краснодарском крае, Республике Башкортостан и Свердловской области.

"Для нас постоянно растущий спрос на устройства наших торговых марок — показатель их качества и верно выбранного ассортимента для производства. Развивать направление гаджетов под собственным брендом — это определённая ответственность перед клиентом, поэтому мы всегда стараемся обновлять линейку товаров усовершенствованными и более технологичными моделями и учитывать потребности современной аудитории", — говорит директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Вадим Зимин.

Гид потребителя

Последние комментарии

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