Т2 выводит "Понедельники" на новый уровень: теперь подарками можно делиться с друзьями

T2 возобновляет акцию "Понедельники". В течение шести недель клиенты будут получать приятные подарки от T2 и партнеров каждый понедельник. В этом году компания добавила к акции новую возможность — теперь предложениями можно делиться с близкими, даже если они абоненты другого оператора.
Понедельник — день тяжелый, но только не для абонентов Т2. Вместо привычной рутины — возможность порадовать себя и своих близких. Т2 традиционно дарит абонентам приятные подарки в начале недели. В этом году оператор выводит "Понедельники" на новый уровень и внедряет механику шеринга. Клиент может использовать промокоды для себя или поделиться подарками с друзьями и близкими. При этом получатель не обязан быть абонентом T2 — оператор делает понедельники приятными для всех.
Каждый понедельник с 5 мая по 16 июня 2025 года на сайте и в мобильном приложении T2 пользователям доступен набор из предложений в самых популярных категориях: еда, кофе, такси и самокаты, онлайн-доставка, развлечения, маркетплейсы. Абонент может выбрать до трех предложений из еженедельной подборки и активировать их в течение понедельника. В числе партнеров проекта Яндекс Go, "Вкусно — и точка", Whoosh, Kassir.ru и другие компании. Акция будет действовать в 66 регионах России.
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..