Самарцы собирают подписи против строительства офисника на месте озера

Строительство 10-этажного офисного центра на ул. Осипенко, 11 вызвало недовольство местных жителей. Они собирают подписи против объекта. Об этом Волга Ньюс рассказал заместитель председателя Совета депутатов Октябрьского района Самары Дмитрий Асеев.

Напомним, информация о строительстве объекта появилась в середине апреля на сайте ДОМ.РФ. Согласно представленной документации, разрешение выдали в 2022 году. В новом центре будет 185 нежилых помещений. Общая площадь — 3,6 тыс. кв. метров. Парковка будет весьма скромной — всего 9 мест, включая предназначенные для инвалидов.

По указанному адресу уже располагается бизнес-центр "Портал". Новый офисник строят по соседству, внутри двора. Вокруг — жилые дома, здание архива и площадь Памяти.

По словам Дмитрия Асеева, строительством объекта возмужены жители ул. Больничной, Осипенко, ул. Искровской:

"Земельный участок стройки представляет собой территорию бывшего озера, куда до сих пор (по сообщению от жителей) прилетают утки. 10 этажей полностью нарушат требования ряда нормативных документов (включая постановление Госстроя России 94 от 1999 года, об инсоляции — попадании солнечного света), а автомобили офисного здания начнут парковаться внутри близлежащих домов, где сейчас сложно разьехаться".

Сейчас депутат готовит обращения в городскую и областную администрации:

"Цель — запросить проектную документацию, разрешение на строительство и экспертизу. По соседству (в 20 м) со стройкой есть заброшенный долгострой. Это здание начали возводить около 10 лет назад. Залили фундамент, но он поплыл, так как это территория бывшего озера. Поэтому стройку остановили. Особый интерес вызывает согласование понижающих коэффициентов. Например, при 10-этажном офисном здании установлено всего 9 парковочных мест".

Также, по информации Дмитрия Асеева, жители со своей стороны сейчас собирают подписи, которые вместе с обращением планируется направить в прокуратуру.