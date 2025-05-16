В выходные в Самаре потеплеет до +26

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Самарские синоптики пообещали в предстоящие выходные, 17 и 18 мая, настоящую летнюю жару: воздух в регионе прогреется до +26 градусов. А вот ночи ожидаются прохладные - перепад температур составит до 20°C, столбик термометра опустится до +6°C.