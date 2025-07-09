Защитник Денис Баранцев покидает ХК "Лада"

Защитник Денис Баранцев покидает "Ладу": контракт с 33-летним спортсменом расторгнут по обоюдному согласию сторон.
В тольяттинскую команду Баранцев вернулся год назад и в ходе предыдущего сезона провел 59 матчей, набрав 9 (2+7) баллов за результативность при показателе полезности "-3".
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