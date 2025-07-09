Нападающий Рафаэль Бикмуллин покидает "Ладу". Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

К "автозаводцам" Бикмуллин присоединился прошлым летом и в сезоне 2024/2025 провел 45 матчей в рамках регулярного чемпионата КХЛ, в которых заработал 7 (5+2) очков при показателе полезности "-2".