В августе пройдет Кубок губернатора Самарской области по хоккею

С 8 по 10 августа в самарском дворце спорта им. Высоцкого впервые пройдет предсезонный турнир по хоккею — Кубок губернатора Самарской области. Четыре команды ВХЛ сразятся за кубок и главный приз — автомобиль LADA.
Состав участников: ЦСК ВВС (г. Самара); "Южный Урал"(г. Орск); "Дизель" (г. Пенза); АКМ (г. Тула).
Организаторы подготовили для болельщиков развлекательную программу: интерактивные фан‑зоны для всей семьи, розыгрыши призов и памятных сувениров.
"Этот турнир — больше, чем спорт. Это настоящий праздник хоккея. Зрелищные матчи и бескомпромиссная борьба за главный трофей, где каждая команда бьется до последней минуты, демонстрируя мастерство, силу и волю к победе", - обещают организаторы.
Генеральный директор АНО ХК "Лада" Александр Харламов подчеркнул, что Кубок имеет для команды большое значение.
"В мае этого года команда ЦСК ВВС вошла в систему нашего клуба, поэтому предстоящий Кубок имеет для нас огромное значение. Этот турнир станет частью подготовительного этапа к новому сезону, который даст шанс игрокам проявить себя и в дальнейшем закрепиться в составе. Приглашаем всех любителей хоккея поболеть за нашу команду! Спасибо правительству Самарской области и нашему партнеру — компании "Полипласт" за поддержку в организации турнира", - прокомментировал он.
Вход на матчи бесплатный, по билетной программе. Подробности появятся на сайте.⠀
Расписание турнира:
8 августа
- 13:00 — Южный Урал vs Дизель
- 18:40 — Открытие турнира
- 19:00 — ЦСК ВВС vs АКМ
9 августа
- 13:00 — Дизель vs АКМ
- 19:00 — ЦСК ВВС vs Южный Урал
10 августа
- 12:00 — АКМ vs Южный Урал
- 16:00 — ЦСК ВВС vs Дизель
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!