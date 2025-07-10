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Хоккей Спорт

В августе пройдет Кубок губернатора Самарской области по хоккею

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 8 по 10 августа в самарском дворце спорта им. Высоцкого впервые пройдет предсезонный турнир по хоккею — Кубок губернатора Самарской области. Четыре команды ВХЛ сразятся за кубок и главный приз — автомобиль LADA.

Состав участников: ЦСК ВВС (г. Самара); "Южный Урал"(г. Орск);  "Дизель" (г. Пенза); АКМ (г. Тула).

Организаторы подготовили для болельщиков развлекательную программу: интерактивные фан‑зоны для всей семьи, розыгрыши призов и памятных сувениров.

"Этот турнир — больше, чем спорт. Это настоящий праздник хоккея. Зрелищные матчи и бескомпромиссная борьба за главный трофей, где каждая команда бьется до последней минуты, демонстрируя мастерство, силу и волю к победе", - обещают организаторы.

Генеральный директор АНО ХК "Лада" Александр Харламов подчеркнул, что Кубок имеет для команды большое значение.

"В мае этого года команда ЦСК ВВС вошла в систему нашего клуба, поэтому предстоящий Кубок имеет для нас огромное значение. Этот турнир станет частью подготовительного этапа к новому сезону, который даст шанс игрокам проявить себя и в дальнейшем закрепиться в составе. Приглашаем всех любителей хоккея поболеть за нашу команду! Спасибо правительству Самарской области и нашему партнеру — компании "Полипласт" за поддержку в организации турнира", - прокомментировал он.

Вход на матчи бесплатный, по билетной программе. Подробности появятся на сайте.⠀

Расписание турнира:

8 августа

  • 13:00 — Южный Урал vs Дизель
  • 18:40 — Открытие турнира
  • 19:00 — ЦСК ВВС vs АКМ

9 августа

  • 13:00 — Дизель vs АКМ
  • 19:00 — ЦСК ВВС vs Южный Урал

10 августа

  • 12:00 — АКМ vs Южный Урал
  • 16:00 — ЦСК ВВС vs Дизель

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