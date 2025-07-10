Форвард Данила Моисеев покидает ХК "Лада". Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Состав "Лады" Моисеев пополнил перед стартом сезона 2023/2024 в результате обмена с петербургским СКА, а в рамках прошлого регулярного чемпионата КХЛ нападающий провел 38 матчей и набрал 6 (2+4) очков при показателе полезности "-7".
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