Форвард Данила Моисеев покидает ХК "Лада". Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Состав "Лады" Моисеев пополнил перед стартом сезона 2023/2024 в результате обмена с петербургским СКА, а в рамках прошлого регулярного чемпионата КХЛ нападающий провел 38 матчей и набрал 6 (2+4) очков при показателе полезности "-7".