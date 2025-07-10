Хоккейная "Лада" продлила контракт с Глебом Семеновым и заключила с Андреем Чивилевым

Глеб Семенов остается в "Ладе" — с 26-летним защитником заключен новый двусторонний контракт сроком на один сезон, передает пресс-служба тольяттинского ХК.

За "Ладу" Семенов выступает с начала прошлого сезона и за это время успел принять участие в 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых отметился двумя голевыми передачами при показателе полезности "+3".

В общей сложности Семенов провел 139 игр в КХЛ и заработал 10 (3+7) очков, а показатель полезности равен "-1".

Также в пресс-службе ХК "Лада" сообщили, что карьеру в клубе продолжит Андрей Чивилев — с 25-летним форвардом заключен односторонний контракт сроком на два сезона.

Чивилев — воспитанник "Нефтехимика" и в системе родного клуба в 2017 году стартовала его профессиональная карьера. На протяжении нескольких лет нападающий выступал за нижнекамские команды в КХЛ и МХЛ, а также привлекался к играм за самарский ЦСК ВВС в ВХЛ.

Осенью 2023 года Андрей был обменян в петербургский СКА, а весь прошлый сезон провел в подмосковном "Витязе" на правах аренды и за 56 матчей он заработал 22 (4+18) балла за результативность.

Чивилев является бронзовым призером МХЛ (2018) и неоднократно вызывался в расположение команды "Россия 25". Суммарно в КХЛ форвард принял участие в 249 играх и набрал 80 (27+53) очков.