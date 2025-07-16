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Хоккей Спорт

"Лада" заключила пробный контракт с защитником Семеном Луговяком

ТОЛЬЯТТИ. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Хоккейный клуб "Лада" заключил пробный контракт с защитником Семеном Луговяком, который будет действовать до 30 августа.

Луговяк (23.10.1997, 185-89) — выпускник хоккейной школы ЦСКА и в системе столичных "армейцев" в 2014 году начал свою профессиональную карьеру, добравшись в итоге до главной команды. Также защитник выступал за "Северсталь" (Череповец), "Торос" (Нефтекамск) и "Металлург" (Новокузнецк), а прошлый сезон он отыграл в ВХЛ и выходил на площадку в составе "Норильска", набрав суммарно 12 (3+9) очков за 46 матчей при показателе полезности "+3".

Спортсмен является обладателем Кубка Харламова (2017) и чемпионом ВХЛ — победителем Всероссийского соревнования по хоккею (2020).

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