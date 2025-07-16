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Хоккей Спорт

На просмотре в ХК "Лада" семеро игроков системы тульского АКМ

ТОЛЬЯТТИ. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Хоккейный клуб "Лада" заключил пробные контракты на время проведения предсезонного сбора с игроками системы тульского АКМ — в состав тольяттинцев попробуют пробиться защитники Даниил Жураков и Семен Федоров, а также нападающие Данила Булатов, Борис Городецкий, Яромир Ермаков, Михаил Низовкин и Максим Рассейкин.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Жураков (05.11.2003, 187-79) на протяжении всего предыдущего сезона выступал за туляков во Всероссийской хоккейной лиге — за 38 игр защитник набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности "-1".

Федоров (28.06.2006, 185-87) большую часть сезона 2024/2025 отыграл в МХЛ в системе молодежных команды "Академии Михайлова", заработав суммарно 16 (3+13) очков за 53 матча при показателе полезности "+16". Также в активе защитника 16 игр в ВХЛ, в которых он отметился двумя голевыми передачами.

Булатов (26.09.2005, 181-84) по итогам прошлого сезона вошел в тройку лучших бомбардиров "Академии Михайлова" в МХЛ — за 55 матчей нападающий набрал 48 (27+21) баллов за результативность при показателе полезности "+17".

Городецкий (28.03.2005, 191-88) в течение сезона 2024/2025 выходил на площадку в составе "Академии Михайлова" и за 44 игры в МХЛ заработал 9 (4+5) очков.

Ермаков (25.07.2005, 176-70) в прошлом сезоне являлся лидером атак "Академии Михайлова" и за 49 матчей форвард набрал 61 (21+40) очко при показателе полезности "+15", а также дебютировал в ВХЛ — в 11 играх за АКМ он заработал 3 (2+1) балла за результативность.

Низовкин (05.01.2003, 181-80) в ходе сезона 2024/2025 выступал за АКМ и за 13 проведенных встреч в рамках регулярного чемпионата ВХЛ набрал 3 (2+1) очка при показателе полезности "+2".

Рассейкин (26.04.1998, 189-88) в предыдущем сезоне выходил на лед в составе АКМ и провел за тульский коллектив 27 матчей в ВХЛ, в которых заработал 12 (6+6) баллов за результативность при показателе полезности "+1".

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