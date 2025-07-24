ХК "Лада" и Никита Попугаев расторгли контракт

Никита Попугаев покидает "Ладу" — контракт с 26-летним нападающим расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Состав "автозаводцев" Попугаев пополнил летом 2023 г. в результате обмена с петербургским СКА и спустя пару месяцев стал автором первой заброшенной шайбы "Лады" после возвращения в КХЛ. В прошлом сезоне нападающий провел 38 матчей и набрал 20 (13+7) очков при показателе полезности "-5", пропустив половину регулярного чемпионата из-за травмы.
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