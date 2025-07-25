Нападающий Данила Дяденькин будет выступать за "Ладу"

Хоккейные клубы "Лада" и "Норильск" совершили сделку, в результате которой тольяттинцы заполучили спортивные права на Данилу Дяденькина в обмен на денежную компенсацию и в скором времени заключат с 25-летним нападающим двусторонний контракт сроком на один сезон.

Дяденькин является воспитанником ярославского "Локомотива" и в системе молодежных команд "железнодорожников" начал свою карьеру в 2016 году — за это время форвард стал обладателем Кубка Харламова (2019) и двукратным бронзовым призером НМХЛ (2018, 2019).

На взрослом уровне Данила выступал за "Буран" (Воронеж), "Горняк-УГМК" (Верхняя Пышма) и "Рязань-ВДВ" (Рязань), а в прошлом сезоне провел в общей сложности 68 матчей в ВХЛ в составе "Норильска", набрав 53 (26+27) очка при показателе полезности "-1".

Суммарно во втором эшелоне российского хоккея Дяденькин заработал 111 (53+58) баллов за результативность, приняв участие в 222 играх.