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Чрезвычайные происшествия Происшествия

Украинские БЛПА атаковали предприятие в Новокуйбышевске

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 2 августа, вражеские БПЛА атаковали одно из промышленных предприятий в Новокуйбышевске, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. На месте работают оперативные службы.

"В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета. В аэропорту "Курумоч"действуют временные ограничения на прием и отправку воздушных судов", - отметил глава региона.

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