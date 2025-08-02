Украинские БЛПА атаковали предприятие в Новокуйбышевске

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В субботу, 2 августа, вражеские БПЛА атаковали одно из промышленных предприятий в Новокуйбышевске, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. На месте работают оперативные службы.