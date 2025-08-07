9 августа в Самарской области отметят День физкультурника

В субботу, 9 августа, в Самарской области состоятся мероприятия, посвященные Дню физкультурника.

День физкультурника был учрежден 86 лет назад — в 1939 году. Это массовое физкультурное мероприятие, которое ежегодно проводится во всех субъектах Российской Федерации во вторую субботу августа.

В Самарской области физкультурно-спортивные мероприятия будут проходить на территории всех муниципальных образований.

Центральной площадкой празднования дня спорта и здорового образа жизни станет вторая очередь набережной Волги в Самаре.

Основная программа праздника начнется в 17:00. Состоится чествование лучших спортсменов, тренеров, работников сферы физической культуры и спорта и вручение государственных наград. Пройдет массовая общественная акция "Вместе с Родиной!" в поддержку участников СВО и фестиваль по военно-прикладным видам спорта.

В поддержку здорового образа жизни развернется работа площадки "Выбираю здоровье!"

45 интерактивных площадок будут посвящены разным видам спорта. Гости праздника посетят локации авиамодельного спорта, керлинга, биатлона, северной ходьбы, воздушной гимнастики, дриблинга в хоккее, фехтования, скалодром. Состоятся турниры по армрестлингу, гиревому спорта, шахматам, городошному спорту, финалы фестиваля фиджитал-спорта и компьютерного спорта, фестиваля борьбы "Выбор сильных" и фестиваля единоборств "АйкиЛето2025", различные мастер-классы. Гости смогут посетить площадки волейбольной "Новы", региональной федерации баскетбола, спортивной школы прыжков на батуте "Олимпик", спортивного клуба падел тенниса.

Для самых маленьких участников праздника будут организованы площадки "Детская страна" и "Спортлэнд". Также будет работать студия спортивного дизайна, на которой будут проходить мастер-классы по конструированию из бумаги, лепки аксессуаров из легкого воздушного затвердевающего пластилина.

Будет организована площадка с мастер-классами по спорту лиц с ограниченными возможностями здоровья от Центра адаптивной физической культуры и адаптивного спорта Самарской области.

Федерация мотоциклетного спорта Самарской области организует площадку спортивных мотоциклов с участием спортсменов "Мега-Лады".

Спортивная школа олимпийского резерва № 7 представит площадку по велоспорту с демонстрацией велосипедов и велостанков.

Будет организована локация всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и информационная площадка проекта "Стань чемпионом".

Все площадки праздника объединит тематическая взрослая и детская спортивная игра.

На пляже пройдут открытые тренировки фитнес-клубов и фестиваль пляжных видов спорта.

На четвертой очереди набережной у Ладьи развернется локация "Спорт в кино!", в программе будут представлены документальные и художественные фильмы о спорте, спортсменах, тренерах.

Финальным спортивным мероприятием Дня физкультурника в Самаре станет легкоатлетический ночной забег "Огни Самары", который объединит участников на дистанциях 300, 600 и 1586 м, 5 и 10 км.

В Тольятти состоится Bombbar Fest с множеством активностей на набережной Автозаводского района.

В программе утренний забег на 3, 5 или 10 км, спортивные активности: бокс, стритбол, кроссфит, степ-аэробика, пилатес и йога, полоса препятствий "Битва с титаном" с участниками одноименного телешоу, массовая сайкл-тренировка, детская зона и концерт.

В Похвистнево пройдет велопробег от стадиона "Нефтяник" до горы Копейка "Копейская дуга".

В Чапаевске запланирован фестиваль по пляжному самбо на стадионе "Луч". В Жигулевске на "Кристалле" пройдут турнир по футболу 6×6 и часовой бег. В Нефтегорске состоится открытый районный турнир по миксфайту и викторина для лиц старшего возраста. На центральной площади Сергиевска пройдет массовая зарядка. В Челно-Вершинах на стадионе "Колос" запланирован районный турнир по городкам.

Во всех муниципалитетах пройдет тестирование по нормативам комплекса ГТО, любительские турниры по разным видам спорта и чествование любителей физкультуры, спортсменов и тренеров.

Проведение массовых спортивных мероприятий активно способствует вовлечению населения в систематические занятия физкультурой и спортом, что является одной из приоритетных задач госпрограммы "Спорт России". В Самарской области с целью поддержки массового и детско-юношеского спорта действует региональная программа "Мастер спорта", разработанная по решению губернатора Вячеслава Федорищева.