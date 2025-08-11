Светлана Лаптева выиграла Кубок России по стрельбе из лука

В Ставропольском крае состоялся финал Кубка России по стрельбе из лука в дисциплине 3Д.
Победительницей в соревнованиях "составной лук — женщины" стала спортсменка из Самарской области Светлана Лаптева.
В командных соревнованиях сборная Самарской области: Светлана Лаптева, Наталья Савельева, Татьяна Толстопятова — заняла второе место.
