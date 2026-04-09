"Ростелеком" интегрировал 150 камер в систему безопасности Самарской области

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
"Ростелеком" подключил 150 камер к аппаратно-программному комплексу "Безопасный город" в Самарской области. Видеопоток из Отрадного, Чапаевска и Нефтегорска доступен сотрудникам Единой диспетчерской службы, правоохранительных органов и операторам "Безопасного региона".

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Система видеонаблюдения позволяет в реальном времени отслеживать обстановку и реагировать на нештатные ситуации в парках, на площадях, на транспортных узлах и в пешеходных зонах.

Алексей Дукачев, директор по прикладным проектам Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Мы занимаемся установкой видеонаблюдения в регионе с 2018 года. За это время сотрудники компании смонтировали свыше 600 уличных камер. Сейчас проектируем и строим волоконно-оптические линии связи, чтобы в этом году установить еще 16 устройств в Чапаевске и Отрадном, а также присоединить к региональной системе действующее видеонаблюдение в Жигулевске и Борском. Для этого необходимо проложить около трех километров оптоволокна и поставить несколько десятков опор".

Александр Чубов, директор ГБУ Самарской области "Безопасный регион":

"Мы работаем над тем, чтобы жители губернии чувствовали себя защищенными. Комплекс видеофиксации — предупреждение потенциальному нарушителю. Практика показывает: там, где установлены видеокамеры, правонарушений становится на 20-30 процентов меньше".

Камеры снимают в высоком разрешении, распознают лица и выявляют оставленные предметы. Переход на ночной режим происходит автоматически. Благодаря инфракрасной подсветке, видимость составляет более 80 метров. Техника ведет непрерывную запись, а информация хранится не менее 30 суток.

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

