Антифрод-система Сбера признана лучшей в стране по версии НСПК

Третий год подряд Сбер становится лауреатом премии Национальной системы платёжных карт (НСПК) "Лучшие в антифроде" за противодействие мошенничеству. Как отметили на форуме "Антифродум" организаторы премии, банк успешно противостоит мошенникам и надёжно защищает средства клиентов.

По итогам 2025 года Сбер получил премию сразу в двух номинациях:

"Защита физических лиц" — за самый высокий уровень защиты клиентов от мошенников; "Эффективный возврат денежных средств" — за наибольшую долю возвращённых гражданам средств (через сервис "Добрая воля").

При анализе результатов показатели Сбера сравнивались с аналогичными данными других крупных банков России. Оценивались также оборот компании и уровень одобрения операций.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка:

"В прошлом году мы уберегли от мошенников 360 млрд рублей клиентских средств и вернули людям 3,5 млрд со счетов дроперов. В первом квартале 2026 года возвращён уже 1 млрд рублей. Защита клиентов от мошенников для нас приоритетна, поэтому мы продолжаем совершенствовать нашу антифрод-систему, чтобы у преступников было ноль шансов украсть деньги. Мы очень близки к этой цели — сегодня антифрод Сбера эффективен на 99,99%, это один из лучших результатов в мире. Однако мы стремимся достичь 100% эффективности и используем самые современные разработки в сфере искусственного интеллекта. Уверен, что эта важнейшая задача будет решена".