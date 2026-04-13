16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Банки Финансы

Антифрод-система Сбера признана лучшей в стране по версии НСПК

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 223
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Третий год подряд Сбер становится лауреатом премии Национальной системы платёжных карт (НСПК) "Лучшие в антифроде" за противодействие мошенничеству. Как отметили на форуме "Антифродум" организаторы премии, банк успешно противостоит мошенникам и надёжно защищает средства клиентов.

По итогам 2025 года Сбер получил премию сразу в двух номинациях:

  1. "Защита физических лиц" — за самый высокий уровень защиты клиентов от мошенников;
  2. "Эффективный возврат денежных средств" — за наибольшую долю возвращённых гражданам средств (через сервис "Добрая воля").

При анализе результатов показатели Сбера сравнивались с аналогичными данными других крупных банков России. Оценивались также оборот компании и уровень одобрения операций.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка:

"В прошлом году мы уберегли от мошенников 360 млрд рублей клиентских средств и вернули людям 3,5 млрд со счетов дроперов. В первом квартале 2026 года возвращён уже 1 млрд рублей. Защита клиентов от мошенников для нас приоритетна, поэтому мы продолжаем совершенствовать нашу антифрод-систему, чтобы у преступников было ноль шансов украсть деньги. Мы очень близки к этой цели — сегодня антифрод Сбера эффективен на 99,99%, это один из лучших результатов в мире. Однако мы стремимся достичь 100% эффективности и используем самые современные разработки в сфере искусственного интеллекта. Уверен, что эта важнейшая задача будет решена".

Гид потребителя

Последние комментарии

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3