Россельхозбанк: агротуризм в ПФО может вырасти до 500 тыс. человек к 2030 году

Приволжский федеральный округ входит в число крупнейших центров сельского туризма в России и становится одной из ключевых площадок роста агротуризма. За 5 лет его поток может увеличиться с 30 до 500 тыс. человек, подсчитали в Россельхозбанке. Такие оценки были озвучены на международной выставке-форуме гостеприимства регионов "Интурмаркет", проходившей в Нижнем Новгороде.

По данным аналитиков Россельхозбанка, по числу коллективных средств размещения на сельских территориях ПФО занимает второе место в России (совместно с СФО) — около 1,9 тыс. объектов, уступая только курортному Южному федеральному округу.

"Сформированная инфраструктура становится базой для роста агротуризма как отдельного сегмента внутри сельского туризма. В ПФО действует около 400 профильных объектов — фермерские хозяйства, экоусадьбы и агротуристические комплексы. В 2025 году они приняли порядка 30 тыс. туристов, а по итогам 2026 года ожидается рост на 15–20%, что свидетельствует о переходе сегмента в фазу ускоренного развития", — отметила руководитель Центра устойчивого развития РСХБ Наталья Худякова.

Агротуризм остается одним из самых динамично развивающихся сегментов внутреннего туризма: спрос увеличивается на 15–25% ежегодно, особенно в формате коротких поездок и туров выходного дня. Основные драйверы — интерес к экологичному отдыху, локальной гастрономии и формату "цифрового детокса".

Среди регионов-лидеров округа — Республика Башкортостан, Татарстан, Нижегородская, Самарская и Саратовская области, а также Пермский край. Развитие агротуризма в регионах опирается на гастрономические и этнокультурные проекты, фермерские хозяйства, ремесленные практики и событийный туризм.

"В целом по России рынок агротуризма оценивается в 10–11 млрд рублей и демонстрирует устойчивый рост. К 2030 году его объем может увеличиться до 30 млрд рублей, а турпоток — до 6–7 млн поездок ежегодно. В ПФО к этому времени поток туристов в сегменте агротуризма может вырасти до 500 тыс. человек", — прогнозирует Наталья Худякова.

Агротуризм становится дополнительным источником дохода для сельского бизнеса. По оценкам аналитиков, его доля в выручке фермерских хозяйств составляет 5–15%, у более крупных проектов — до 25%. Рентабельность может достигать до 40% при развитии комплексных форматов с размещением и дополнительными услугами. Объем инвестиций в запуск проектов варьируется от 1 до 10 млн рублей.

Рост сегмента поддерживается мерами государственной поддержки и развитием образовательных программ. В частности, в 2025 году один из потоков "Школы агротуризма" от РСХБ прошел в Казани, объединив участников из регионов ПФО. Всего за 2024–2025 годы обучение в рамках программы прошли более 1400 человек.

По мнению советника председателя правления Россельхозбанка Любови Белеску, "аграрный туризм как в России в целом, так и в ПФО становится перспективным направлением индустрии гостеприимства, он способствует развитию сельских территорий регионов и агропромышленного комплекса в целом. Спрос со стороны жителей крупных городов стабильно растет. И основная задача сейчас — помочь фермерам формировать полноценные туристические продукты".