"Задыхаемся от запаха": Бастрыкин вмешался в ситуацию с проблемным домом в Кинеле

Председатель Следственного комитета РФ затребовал доклад о нарушении прав жильцов новостройки в Кинеле. Об этом сообщает информационный центр СУ СК России по Самарской области.

Поводом послужило обращение жительницы региона в аккаунте приемной Председателя СК России в сети "ВКонтакте".

В Самарской области в Кинеле жители многоквартирного дома на ул. Казакова столкнулись с серьезными коммунальными проблемами. Дом 2024 г. постройки частично заселен переселенцами из аварийного жилья, но уже находится в плачевном состоянии. Из‑за неисправности канализационно‑насосной станции в доме регулярно отключают воду, подвал затоплен стоками, а в квартирах стоит неприятный запах.

Многочисленные обращения в профильные службы не принесли результата. Следственное управление СК России по Самарской области возбудило уголовное дело.