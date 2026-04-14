Сергей Меламед возглавил дивизион "Малый и микробизнес" Сбербанка

Директором дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка назначен Сергей Меламед. Он будет отвечать за развитие этого сегмента, качество клиентского сервиса и внедрение технологий искусственного интеллекта.

С 2016 года он возглавлял департамент развития корпоративного бизнеса Сбербанка. Вместе с командой ему удалось трансформировать модель продаж, запустить инновационные продукты и решения для 120 тыс. клиентов средних и крупных компаний страны, развить отраслевую экспертизу и разработать новые инструменты для клиентских менеджеров. Под руководством Меламеда были запущены ИИ-сервисы для сотрудников Сбера, работающих со средними и крупными предприятиями, и ИТ-платформа "ЕФС. Наш бизнес". Все это позволило банку повысить качество обслуживания бизнеса и эффективность работы команды.

Накопленный опыт поможет Сергею Меламеду сделать сервисы Сбера для малого бизнеса еще удобнее и выгоднее для предпринимателей, в том числе с помощью искусственного интеллекта.