В Самарской области пройдет Единый день открытых дверей "Профессионалитета"

18 апреля во всех кластерах федерального проекта "Профессионалитет" пройдет Единый день открытых дверей. Школьники 8-11-х классов и их родители придут в колледжи и на предприятия, входящие в состав кластеров "Профессионалитета", чтобы узнать, как получить востребованные специальности и найти интересную работу. В Самарской области в мероприятии участвуют 46 организаций среднего профессионального образования.

Гостей ждет насыщенная программа: экскурсии в учебные мастерские и на предприятия, профессиональные пробы и живое общение со студентами и преподавателями. Можно будет не только задать вопросы, но и попробовать себя в разных направлениях, от технических до сервисных. Для родителей подготовлены отдельные встречи в очном и онлайн-форматах. На них подробно расскажут об условиях поступления, обучении, практике и перспективах трудоустройства. "Как отмечал президент РФ Владимир Владимирович Путин, "важно, чтобы система СПО была эффективной, ориентированной на достижение целей национального развития, а образовательные программы полностью отвечали потребностям реального сектора экономики". Федеральный проект "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети" продолжает активно развиваться. В сентябре этого года откроются еще 95 новых кластеров, а всего их уже 601 практически по всей стране. В Единый день открытых дверей школьники и их родители смогут выбрать желаемую профессию и определить для себя перспективы дальнейшего трудоустройства на наших предприятиях", - отметил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

"Убежден: чтобы сделать правильный карьерный выбор, нужно соприкоснуться с профессией вживую. Именно такую возможность предоставляет Единый день открытых дверей в колледжах "Профессионалитета". Мы приглашаем школьников и их родителей, чтобы они своими глазами увидели современные мастерские, пообщались с преподавателями и, что самое важное, с представителями компаний-работодателей. Такие встречи вдохновляют и помогают ребятам сделать осознанный выбор в пользу интересной и востребованной профессии", - сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Подготовка к Единому дню открытых дверей в Самарской области началась заранее. С 6 по 18 апреля в школах региона проходят классные часы "Профессионалитет: ты в хорошей компании". Их проводят студенты-амбассадоры проекта. Они делятся своим опытом: как проходит обучение, где предоставляется возможность прохождения практики и какие возможности открываются после колледжа.

Старшеклассников знакомят также с карьерными картами специальностей - инструментом, с помощью которого можно изучить возможности карьерного развития, а также узнать о доступных в регионе мерах поддержки.

"В Самарской области с каждым годом расширяется участие учреждений СПО в "Профессионалитете". Мы включились в проект в 2022 г., и сегодня в регионе действует семь кластеров. В 2026 г. откроем еще три. Интерес ребят к "Профессионалитету" растет: в колледжах и техникумах - участниках проекта обучается порядка 8,6 тыс. студентов. Уверена, что участие в едином дне открытых дверей привлечет к обучению по образовательным программам "Профессионалитета" множество наших школьников", - отметила заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова.

Выпускники школ все чаще выбирают рабочую профессию. Во многом это результат совместных мероприятий федеральных, региональных органов власти и партии "Единая Россия" по перестройке системы профессионального образования, локомотивом которой является федеральный проект "Профессионалитет".

Присоединиться к областному классному часу можно онлайн 16 апреля в 14:00.

18 апреля в 11:00 состоится областное родительское собрание "Профессионалитет-63".

Федеральный проект "Профессионалитет" запущен в 2022 г. и направлен на синхронизацию кадровой потребности предприятий с возможностями системы среднего профессионального образования в целях развития экономики страны, обеспечения технологического и кадрового суверенитета. В 2025 г. федеральный проект "Профессионалитет" стал частью национального проекта "Молодежь и дети".

Федеральный оператор проекта "Профессионалитет" - Институт развития профессионального образования.