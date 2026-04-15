В Новокуйбышевске возбуждено дело по факту нападения безнадзорных собак на девушку

В Новокуйбышевске возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) в связи с нападением безнадзорных собак на девушку, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
В ходе мониторинга СМИ правоохранителями выявлены публикации, в которых сообщается, что нападение животных произошло 15 апреля. Пострадавшей понадобилась медицинская помощь.
"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных", — уточняют в ведомстве.
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках