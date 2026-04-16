"Тольяттиазот" провел профориентационные встречи в подшефных школах Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В рамках программы развития кадрового потенциала сотрудники "Тольяттиазота" посетили подшефные школы города. Встречи прошли с учениками специализированных инженерно-технических классов (ИТК), ориентированных на углубленное изучение химии, физики, математики и информатики.

ИТК при поддержке ТОАЗа действуют в лицее № 60, кадетской школе № 55, гимназии № 35, школах № 25, 41, которые расположены в Автозаводском и Комсомольском районе, а также микрорайоне Поволжский Тольятти. В них обучаются более 200 старшеклассников, ориентированных на карьеру в химической промышленности.

Целью профориентационных визитов стала демонстрация возможностей "Тольяттиазота" для будущих выпускников. В частности, была представлена программа целевого обучения, предполагающая заключение трехстороннего договора между студентом, Компанией и учебным заведением. На текущий момент ключевыми партнерами ТОАЗа выступают ведущие технические вузы региона: Тольяттинский государственный университет (ТГУ) и Самарский государственный технический университет (СамГТУ).

В ходе диалога школьники узнали также о мерах поддержки молодых специалистов. Заключая договор, студенты получают финансовый фундамент в виде дополнительной ежемесячной стипендии от предприятия (до 15 000 рублей), что позволяет полностью сосредоточиться на учебе. Профессиональное становление начинается уже с первых курсов: в Компании предусмотрены оплачиваемые стажировки и практика под руководством опытных наставников. "Тольяттиазот" берет на себя и решение бытовых вопросов, предоставляя корпоративное жилье.

Итогом такого пути становится гарантированное трудоустройство в штат Компании, где каждый выпускник может реализовать свой потенциал и подняться вверх по карьерной лестнице.

С 2022 года договоры целевого обучения с "Тольяттиазотом" заключили более 150 первокурсников сузов и вузов Самарской области.

Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ":

"Программа целевого обучения "Тольяттиазота" — это не просто образовательный трек, а полноценный социальный лифт для молодежи. Мы предлагаем выпускникам профессиональный маршрут с беспрецедентным уровнем поддержки. Бонусы от Компании — это те базовые условия, которые позволяют полностью сфокусироваться на получении знаний. При этом мы не оставляем студента один на один с теорией: система наставничества и доступ к корпоративным образовательным ресурсам помогают плавно интегрироваться в реальные производственные процессы предприятия. Мы ждем талантливых и амбициозных молодых людей, готовых строить карьеру в Компании, масштаб которой открывает безграничные горизонты для профессионального роста".

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

