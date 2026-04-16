Жителей Самарской области приглашают принять участие в шестом сезоне "Знание.Премия"

Российское общество "Знание" запустило шестой сезон главной просветительской награды страны "Знание.Премия". Заявки принимаются до сентября 2026 года на официальном сайте. Регистрировать можно себя, проекты, компании и других людей, которые внесли значительный вклад в просвещение в 2025-2026 годах.

Многолетняя лекторская деятельность будет отдельно отмечена в рамках новой номинации имени С.И.Вавилова. "Знание.Премия" реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети".

Подать заявки можно в 16 номинациях, включая две новые. К Году единства народов России приурочена номинация "За вклад в сохранение единства народов России": к участию приглашаются просветители и проекты, способствующие укреплению межнационального единства через общие традиционные ценности.

Для признания заслуг в лекторской деятельности и укрепления традиций отечественного просвещения учреждена номинация имени С.И.Вавилова - первого председателя правления Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний (с 1963 года - Общество "Знание"). Претендовать на номинирование могут представители разных сфер, демонстрирующие высокий уровень лекторского мастерства. При оценке достижений учитываются как многолетний труд, так и высокая интенсивность в области распространения достоверных знаний.

"Уже пять лет "Знание.Премия" выделяет лучших просветителей страны и демонстрирует, как высоко их труд ценится обществом и государством. В юбилейном сезоне награду получили рекордные 210 человек, церемонии впервые прошли во всех регионах России. Мы показали россиянам, что в ряды просветителей сегодня входят не только педагоги, но и герои СВО, олимпийские чемпионы, космонавты, главы регионов. Мы гордимся нашими номинантами и готовы отметить достойных просветителей в новом сезоне", - сказал заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Кирилл Хвиль.

Экспертный совет "Знание.Премия" выберет лучшего просветителя и просветительский проект в каждом субъекте РФ и сформирует федеральный шорт-лист в 16 номинациях. С 2025 года претендовать на номинирование могут и соотечественники за рубежом.

Граждане других стран приглашаются к участию в номинации "Иностранный просветитель года". Она направлена на признание тех, кто борется с фальсификацией и объективно освещает исторические факты о России, рассказывает о новых возможностях и перспективах в стране, о ее роли на международной арене в разных сферах.