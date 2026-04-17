Плановые профилактические работы пройдут на теле-радиопередающих станциях Самарской области

В понедельник, 20 апреля, на радиотелевизионных станциях Самарской области будут проводиться плановые профилактические работы, из-за которых временно отключат ряд теле- и радиоканалов. Об этом информирует Самарский филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).
График отключений:
В Самаре, Жигулевске, Сызрани, Сергиевске и Большой Глушице с 02:00 до 11:00 (местами до 17:00) не будут работать цифровые пакеты "РТРС-1" и "РТРС-2", а также аналоговые радиоканалы "Радио России", "Маяк", "Вести ФМ".
На "Самарском губернском телевидении" ("Самара-450") и "Самарском губернском радио" ("Радио 450") вещание прервется с 09:00 до 17:00 из-за работ на спутниковой станции.
График профилактических работ (по московскому времени) опубликован на официальном сайте РТРС (смотрицифру.рф / rtrs.ru) в разделе "Временные отключения телерадиоканалов" и в "Кабинете телезрителя".
Уточнить информацию можно по телефону федеральной горячей линии: 8-800-220-20-02 (круглосуточно, бесплатно).