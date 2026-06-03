Детская обувь самарского изготовителя получила высший рейтинг в исследовании Роскачества

Роскачество завершило исследование детской летней обуви из этиленвинилацетата (ЭВА) — популярных кроксов, сланцев и сабо. Эксперты проверили 20 образцов 20 торговых марок из России, Китая, Нидерландов, Индонезии и Малайзии по 25 показателям качества и безопасности. Главные выводы: вся обувь нетоксична, но у большинства образцов выявлены конструктивные недостатки, которые могут вызывать быструю утомляемость ребенка при ходьбе. При этом цена и страна производства не гарантируют качество.
Полностью соответствуют обязательным требованиям и опережающему стандарту 7 товаров: Crocs (Индонезия), Ecco, TikkaGo, Котофей, Happyfox, Kenka, Kari. Товары этих марок получили максимальные 5 баллов в рейтинге Роскачества.
Российские марки Котофей (изготовитель ООО "СЫЗРАНЬ-ОБУВЬ", Самарская область) и Happyfox (изготовитель АО "РПТ", Краснодарский край) могут претендовать на российский Знак качества после аудита производства.
Все исследованные товары соответствуют обязательным требованиям ТР ТС 007/2011. Превышений по формальдегиду, фталатам, индексу токсичности в водной и воздушной среде не обнаружено. Обувь не выделяет вредных веществ при контакте с влажной кожей.
Наиболее распространенное замечание — завышенная приподнятость пяточной части (у 18 из 20 образцов). Это создает неестественное положение стопы, смещает нагрузку на передний отдел, ведет к быстрой утомляемости. При этом у 10 товаров в маркировке есть указание "пляжная", "сланцы" или "для кратковременной носки" — формально претензий к ним нет. Однако у двух марок — Playtoday и Aksel — такая информация отсутствует и на этикетке, и в сертификате.
Постоянное ношение подобной обуви не только у детей, но и у взрослых нарушает биомеханику движений, перегружает передний отдел стопы и может привести к деформации пальцев, нарушению осанки и болям в спине. Кроксы и шлепанцы хороши для пляжа, бассейна или коротких прогулок, но не для постоянной носки. На долгие прогулки выбирайте сандалии с фиксированной пяткой или кроссовки.
У Playtoday зафиксирован максимальный перепад высоты — 27,2 мм при нормативе не более 10 мм. Разная высота левой и правой полупары — превышение этой нормы зафиксировано у MadWave (2,3 мм), Wappo (2,4 мм) и Kapika (3,2 мм). Разная ширина по линии изгиба выявлена у Wappo и Crocs (Нидерланды, модель за 4699 руб.). Низкая прочность ниточного шва застежки-велкро — у Tingo (37,5 Н/см при норме не менее 90 Н/см).
У пяти товаров (Crocs Ind, Kapika, Aksel, TikkaGo, Playtoday) сертификаты соответствия оформлены через кыргызские центры сертификации, которые заблокированы Постановлением Правительства РФ № 87 от 6 февраля 2026 года. Формально документы могут продолжать действовать, но в базе данных Федеральной службы по аккредитации они отсутствуют, что не позволяет проверить подлинность и объем испытаний.
Самый дорогой образец (Crocs Ind, 9 499 руб.) и один из самых дешевых (Happyfox, 476 руб.) получили одинаково высокие оценки. Среди товаров с низкими баллами есть как дорогие (Crocs из Нидерландов за 4 699 руб.), так и бюджетные (Wappo за 499 руб.). Страна производства также не является определяющим фактором: высокие оценки получили образцы из Индонезии, Китая и России, а низкие — у отдельных российских и китайских марок.
Рекомендации Роскачества:
- проверяйте симметрию пары: левая и правая полупара должны быть одинаковой высоты и ширины; разница более 2 мм — брак;
- цена не показатель качества — ориентируйтесь на рейтинги и фактические характеристики;
- учитывайте назначение: если на упаковке указано "пляжная", "сланцы" или "для кратковременной носки", такая обувь не предназначена для постоянного ношения. Даже если маркировка молчит, помните: у большинства исследованных товаров пяточная часть слишком приподнята (от 11 до 27 мм).
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги