Специалисты самарского Росреестра проконсультировали жителей Сызрани по вопросам "гаражной амнистии"

Начальник межмуниципального отдела по г. Сызрань, Сызранскому району Елена Казакова приняла участие в информационных встречах с жителями городского округа Сызрань на территории ГСК-10 и городского поселения Балашейка Муниципального района Сызранский. В ходе встречи с владельцами объектов гаражного назначения были даны разъяснения по порядку оформления прав на такие объекты.
В соответствии с указанием президента Российской Федерации от 16.09.2025 №Пр-2120 правительством Самарской области совместно с Управлением Росреестра по Самарской области подготовлена Дорожная карта по реализации мероприятий, направленных на повышение капитализации территории до 2030 года в отношении Самарской области.
Во исполнение пункта 1.2. Раздела I "Полный и точный реестр" Дорожной карты в рамках проведения работы по содействию гражданам в оформлении прав на гаражи и земельные участки под ними в рамках "гаражной амнистии" представители Управления Росреестра по Самарской области совместно с представителями органом местного самоуправления утвердили графики проведения информационных встреч с гражданами — владельцами объектов гаражного назначения, в том числе в рамках совместных выездных приемов. Информационные материалы о преимуществах оформления прав на объекты, информация о месте и графике приема документов (с указанием номеров телефонов для справок), а также график проведения информационных встреч по вопросам оформления прав размещаются в границах площадок проведения таких встреч.
План график выездных мероприятий на территории г. о. Сызрань:
- 09.06.2026 в 14.00 — ГСК-39 (ул. Звездная, у пожарной части № 95);
- 01.07.2026 в 14.00 — ГСК "Турбина" (район ул. Ульяновское шоссе, у пожарной части);
- 08.07.2026 в 14.00 — ГСК (в районе ул. Космическая);
- 15.07.2026 в 14.00 — ГСК (ул.Астраханская, район 9-го квартала).
План график выездных мероприятий на территории муниципального района Сызранский:
|
16.06.2026
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15.00
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Городское поселение Междуреченск, пгт.Междуреченск, ул. Ленина, д.1
|
25.06.2026
|
15.00
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Сельское поселение Варламово, здание администрации -
п.Варламово, ул.Кооперативная, д.9
|
02.07.2026
|
15.00
|
Сельское поселение Волжское, посёлок Сборный, ул. Школьная улица, д. 3
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14.07.2026
|
15.00
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Сельское поселение Ивашевка с. Ивашевка, ул.Школьная, в
районе гаражного массива
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28.07.2026
|
15.00
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Городское поселение Балашейка, здание ДК «Юность», п.г.т. Балашейка ул. Горького, 10
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03.08.2026
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15.00
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Городское поселение Междуреченск, пгт.Междуреченск, ул. Ленина, д.1
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13.08.2026
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15.00
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Сельское поселение Варламово, здание администрации -
п.Варламово, ул.Кооперативная, д.9
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20.08.2026
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15.00
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Сельское поселение Волжское, посёлок Сборный, ул. Школьная улица, д. 3
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27.08.2026
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15.00
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Сельское поселение Ивашевка
с. Ивашевка, ул.Школьная, в
районе гаражного массива
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги