Специалисты самарского Росреестра проконсультировали жителей Сызрани по вопросам "гаражной амнистии"

Начальник межмуниципального отдела по г. Сызрань, Сызранскому району Елена Казакова приняла участие в информационных встречах с жителями городского округа Сызрань на территории ГСК-10 и городского поселения Балашейка Муниципального района Сызранский. В ходе встречи с владельцами объектов гаражного назначения были даны разъяснения по порядку оформления прав на такие объекты.

В соответствии с указанием президента Российской Федерации от 16.09.2025 №Пр-2120 правительством Самарской области совместно с Управлением Росреестра по Самарской области подготовлена Дорожная карта по реализации мероприятий, направленных на повышение капитализации территории до 2030 года в отношении Самарской области.

Во исполнение пункта 1.2. Раздела I "Полный и точный реестр" Дорожной карты в рамках проведения работы по содействию гражданам в оформлении прав на гаражи и земельные участки под ними в рамках "гаражной амнистии" представители Управления Росреестра по Самарской области совместно с представителями органом местного самоуправления утвердили графики проведения информационных встреч с гражданами — владельцами объектов гаражного назначения, в том числе в рамках совместных выездных приемов. Информационные материалы о преимуществах оформления прав на объекты, информация о месте и графике приема документов (с указанием номеров телефонов для справок), а также график проведения информационных встреч по вопросам оформления прав размещаются в границах площадок проведения таких встреч.

План график выездных мероприятий на территории г. о. Сызрань:

09.06.2026 в 14.00 — ГСК-39 (ул. Звездная, у пожарной части № 95);

01.07.2026 в 14.00 — ГСК "Турбина" (район ул. Ульяновское шоссе, у пожарной части);

08.07.2026 в 14.00 — ГСК (в районе ул. Космическая);

15.07.2026 в 14.00 — ГСК (ул.Астраханская, район 9-го квартала).

План график выездных мероприятий на территории муниципального района Сызранский:



16.06.2026 15.00 Городское поселение Междуреченск, пгт.Междуреченск, ул. Ленина, д.1