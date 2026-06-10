Самарцев пригласили к участию в акции "Свеча памяти"

Жителей Самарской области приглашают принять участие в онлайн-акции "Свеча памяти" и зажечь свечу в память о героях Великой Отечественной войны.
В среду, 10 июня, по всей России стартует онлайн-акция "Свеча памяти": до 22 июня на сайте деньпамяти.рф можно зажечь виртуальную свечу в память о 27 миллионах жизней, которые унесла Великая Отечественная война.
22 июня — день, который отзывается в каждой семье. 85 лет назад в этот день началась война. Эта дата напоминает нам о цене мира, о подвиге, боли, мужестве и силе людей, благодаря которым наша страна победила.
С 2004 года в этот день люди по всей России выходят на улицы и зажигают свечи, чтобы вспомнить тех, кто не вернулся с полей сражений. В 2020 году пандемия не позволила сделать это и благотворительный фонд "Память поколений" впервые провел акцию онлайн. Этот формат сохранился, потому что дал миллионам людей возможность быть вместе, даже находясь далеко друг от друга.
Принять участие в акции может каждый — для этого достаточно зайти на платформу деньпамяти.рф и нажать на кнопку "Зажечь свечу памяти". Ваша свеча появится на интерактивной "Карте памяти", и вы увидите, сколько людей в вашем регионе уже сказали "я помню". Акция дает возможность не только вспомнить, но и помочь: на платформе можно сделать пожертвование в поддержку ветеранов.
На сайте акции есть уникальный раздел "22 июня в историях" — собрание живых свидетельств тех лет. Это путешествие в прошлое по "фронтовой дороге", где каждая остановка — видеоистория. О Великой Отечественной войне рассказывают ее участники: фронтовики, блокадники, труженики тыла, узники концлагерей.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги