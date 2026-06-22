Как начать взрослую жизнь: ВСК рассказала зумерам, как безболезненно съехать от родителей

Совсем скоро по всей стране состоятся выпускные балы, и с этого момента для тысяч выпускников начнется новая, взрослая жизнь. Первый вызов, с которым молодые люди столкнутся в этот период, станет сепарация от родителей. Елена Куперштейн, клинический психолог, семейный и групповой терапевт Страхового Дома ВСК рассказывает, как правильно выстроить личные границы в период взросления, не обидев при этом своих близких, на какие этапы делится процесс сепарации и как научиться быть ответственным.
Сепарация от родителей — это процесс постепенного отделения ребёнка от взрослых и развития в нем самостоятельности. Согласно ряду исследований, функциональная сепарация (когда человек способен сам принимать решения и брать за них ответственность) в целом формируется у большинства молодых людей, а эмоциональной сепарации многие достигают с опозданием.
Есть 4 основных шага, которые помогают начать "взрослую" жизнь. Прежде всего необходимо принимать самостоятельные бытовые решения, а также стремиться к финансовой независимости — откладывать карманные деньги, завести собственную банковскую карту. Также важно отстаивать и аргументировать свои новые планы — переезд в другой город или смену университета. Это можно сделать, избежав обвинений в адрес родителей и конфликтов с ними. Обязательный этап сепарации — поддержка связи с близкими. Важно предлагать родителям помощь по дому, интересоваться их жизнью. Также при принятии собственных решений необходимо просчитывать негативные сценарии, подготовить план действий на случай, если что-то пойдет не так.
Чтобы научиться ответственности, необходимо разделять глобальные планы на небольшие шаги: ставить себе задачи на день и т. д., а также фиксировать собственные успехи в достижении каждой цели. Не стоит забывать и о заботе о себе — здоровый сон, правильное питание, физическая активность, минимум контактов с соцсетями перед сном помогут избежать тревожности. При постановке планов на будущее важно ставить для себя сроки их выполнения с запасом, чтобы избежать паники в будущем. Не стоит бояться делегировать ответственность — помочь в решении проблем могут друзья, семья, репетиторы. Если избежать ощущения тревоги не удалось, поможет практика дыхания "4-4-4": вдох 4 секунды, задержка дыхания 4 секунды, выдох 4 секунды.
"Отношения родителей с подростком проходят трансформационный путь: от контроля во всем до доверия и поддержки в собственных решениях. Личные границы — это не забор между молодым человеком и его семьей, а правила игры, которые помогают каждому чувствовать себя комфортно. Важно донести до родителей, что именно тебе важно, какое конкретно вмешательство в жизнь тебя напрягает. В общении с близкими можно устанавливать правила коммуникаций — например, не обсуждать оценки по вечерам или созваниваться с утра. А чтобы родители не чувствовали себя ненужными, важно поддерживать интерес к их жизни, планам и тревогам", — отметила Елена Куперштейн, клинический психолог, семейный и групповой терапевт Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги