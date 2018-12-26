Во вторник, 26 декабря, под председательством губернатора Дмитрия Азарова прошло первое заседание рабочей группы по рассмотрению общественных инициатив по установке скульптурных композиций на территории Самарской области.

На улицах Самары могут появиться "Дмитрий Шостакович", "Самарский баян" и прыгающие футболисты

Реализацию культурных инициатив обсудили представители общественности, архитекторы, краеведы, журналисты, представители крупнейших городов губернии. Глава региона подчеркнул, что рабочая группа продолжает ту работу, которую проводил в областной столице комитет "Культурная Самара".

Благодаря деятельности комитета в городе появились такие скульптурные композиции, как "Дама с ракеткой", "Красноармеец Сухов", "Буратино", "Юрий Деточкин", "Бравый солдат Швейк", "Бурлаки на Волге", "Дядя Степа" и многие другие.

"Еще раз напомню, на композиции не расходовалось ни копейки бюджетных средств. Все это был дар того или иного благотворителя, конкретного человека или инициативной группы родному городу. Это принципиально отличает работу комитета и нашей группы сегодня", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Теперь рабочая группа будет рассматривать инициативы по всему региону. Губернатор подчеркнул, что в Самарской области создан эффективный механизм поддержки общественных инициатив. Благодаря этому уже удалось реализовать множество проектов - в частности, популярный среди жителей и туристов музей Рязанова в Самаре.

В 2018 году на поддержку общественных инициатив из регионального бюджета были выделены гранты на сумму около 100 млн руб., в следующем году на эти цели будет направлено более 200 млн рублей.

При этом Дмитрий Азаров отметил, что на заседаниях этой рабочей группы будут рассматриваться только те проекты, которые не предполагают вложения бюджетных средств.

На первом заседании были представлены несколько проектов: памятник Дмитрию Шостаковичу, скульптурная композиция "Самарский баян" и скульптурная композиция "Футбол - единство движения к победе".

Памятник великому композитору предлагается установить около Самарского академического театра оперы и балета в сквере, примыкающем к углу улиц Красноармейской и Галактионовской. Как рассказал заместитель председателя рабочей группы, депутат Государственной думы Александр Хинштейн, памятник работы Зураба Церетели уже готов и может быть установлен к Дню города в сентябре 2019 года.

Дмитрий Азаров поручил городским властям проверить техническую возможность установки памятника именно в этом месте.

При обсуждении второго объекта - "Самарского баяна" - ни одно из предлагаемых мест расположения объекта не получило единогласного одобрения. В основном обсуждались два варианта. Первый - в сквере у гостиницы "Три вяза". Здесь, в доме №135 на улице Дворянской, в конце 19 века мастер Павел Чулков создал первый баян, а также открыл свой первый музыкальный магазин. Второй вариант расположения - на Площади сельского хозяйства.

Скульптура будет сделана с использованием новейших мультимедийных технологий: датчики движения будут запускать мелодии для проходящих мимо людей.

Третий объект был самым масштабным из обсуждаемых на заседании. Многофигурная композиция представляет собой синхронный прыжок пяти футболистов, стремящихся завладеть мячом, застывших как в стоп-кадре. Композиция, высота которой будет составлять 5-7 м, расположится в центре чаши фонтана размером 20х20 м. Через фонтан проложат пешеходный мостик, который пройдет внутри композиции. Стоимость объекта составит, предположительно, 25 млн руб., уже найден благотворитель, который готов оплатить половину стоимости.

Большинство участников заседания склонились к тому, чтобы разместить фонтан около стадиона "Самара-Арена", однако прежде инициативной группе предстоит собрать оставшуюся сумму.

Также на совещании прозвучало предложение создать информационный хаб для объединения многочисленных цифровых медиа, посвященных городской среде и культурному наследию Самары.

Руководитель геоинформационной лаборатории Самарского университета Андрей Чернов считает, что информационных ресурсов о Самаре в Интернете много, но они практически не интегрированы между собой. Создание единой медиа-платформы могло бы решить эту проблему.

В частности, для этого Чернов предложил использовать популярное в Самаре приложение "Прибывалка-63", насчитывающее до 1 млн посещений в сутки. Заходя в него, пользователь мог бы видеть информацию не только о прибытии транспорта, но и о достопримечательностях города, его исторических зданиях и знаковых местах. В качестве пилота предложено интегрировать с платформой проект "Куйбышев - запасная столица".

Губернатор предложение поддержал, заявив, что в современном мире движение вперед без освоения цифровых технологий невозможно. Глава региона предложил городским властям изучить опыт других городов и федерального центра в данном направлении.

Также Дмитрий Азаров порекомендовал городским властям изучить места возможной установки предложенных участниками встречи памятников и скульптурных композиций, оформить визуализации их расположения на местности в срок до конца января 2019 года.