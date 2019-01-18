Дмитрий Азаров: ВРП в Самарской области по итогам года вырос на 1,2%

Валовый региональный продукт (ВРП) в Самарской области по итогам 2018 г. по предварительным оценкам вырос на 1,2 %. Такие показатели озвучил губернатор Дмитрий Азаров на проходящей в эти минуты пресс-конференции.

"У нас пока оценка есть 2018 года: наша оценка, что по ВРП мы на 1,2 % вырастем. Это конечно же немного - не то, что бы нам хотелось. Но все мы с вами помним, что у нас несколько лет было снижение инвестиций. И вы знаете, что отложенный эффект от снижения инвестиций - это два-три года. В принципе, мы сейчас расти вообще не должны. Мы должны оставаться в этой западне нулевого роста либо даже отрицательной динамики, которая была в предыдущий период". Если не учитывать добычу нефти, то рост в отрабатывающих производствах мы оцениваем в 3%", - рассказал глава региона.

По его словам, в прошлом году было открыто 13 новых крупных современных производств, создано 12 тысяч новых рабочих мест. Область при этом вошла в топ-20 субъектов федерации по объёму инвестиций.