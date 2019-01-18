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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров: Нам нужен прорыв в культурной жизни региона

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 18 января, глава региона Дмитрий Азаров в ходе своей пресс-конференции дал характеристику работе министра культуры Самарской области Сергея Филиппова.

"Сергей Филиппов работает не один год. Все в порядке, со своей работой он справляется. Но хотелось бы, чтобы в культурной жизни Самарской области был прорыв. Сейчас мы рассматриваем разные кандидатуры из Москвы и Санкт-Петербурга. Возможно, Сергей Филиппов останется работать в этой должности, возможно, будет помогать кому-то работать. Может быть, мы пригласим звезду всероссийского уровня. Возможно, нам нужен новый взгляд на культурную жизнь региона", — поделился Дмитрий Азаров.

Напомним, Филиппов работает в этой должности с июня 2015 года. Ранее он занимал должность руководителя департамента информационной политики администрации губернатора.

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