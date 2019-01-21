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Общество

По нескольким мостам на М-5 ограничат движение для грузовиков

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Целый ряд участков федеральных дорог в Самарской области станет недоступен для грузовиков определенной массы, сообщает пресс-служба ФКУ "Поволжуправтодор".

Фото: пресс-служба ФКУ "Поволжуправтодор"

С 28 января и до конца года ограничен проезд транспорта свыше 25 т по мосту через реку Хорошенькая на М-5 в Красноярском районе. Максимальная скорость для всех видов транспорта здесь составит 50 км/ч. Запрет действует и на машины тяжелее 59 т, проезжающие по путепроводу через железную дорогу Сызрань - Ульяновск на М-5, до 30 декабря 2020 года.

Ограничение по тоннажу грузовых перевозок до 30 т будет введено на М-5 на мостах через р. Крымза в районе Сызрани, через овраг в Красноярском районе и через р. Черная на подъезде к Оренбургу. При движении на двух мостах через реки Малый Тишерек и Большой Тишерек на подъезде к Ульяновску максимально разрешенная масса грузовиков составит 25 тонн. Срок действия ограничений в этих местах - до 30 декабря 2021 года.

На федеральной дороге А-300 Самара - Большая Черниговка - граница с Казахстаном до 2024 года фурам общей массой свыше 20 т будет запрещено проезжать мост через реку Чапаевка в Волжском районе. Максимальная скорость движения для всех видов транспорта составит 60 км/ч.

Ограничения связаны с дорожными дефектами и повреждениями. До конца указанных сроков все мосты планируется отремонтировать.

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