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Строительство Строительство и недвижимость

В регионе исполнили годовой план по вводу жилья на 92%

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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План по вводу жилья в Самарской области в 2018 г. выполнен на 92%: вместо планировавшихся 1,917 млн кв. м фактически введено 1,782 млн кв. метров. Об этом на заседании профильного комитета губернской думы сообщила замминистра строительства региона Галина Кудинова.

По сути, в 2018 г. было введено почти столько же жилья, что и в 2017 г. — даже чуть меньше. Так, в 2017 г. фактический ввод составил 1,788 млн кв. м, отметила Кудинова.

При этом по программе стимулирования развития жилищного строительства планировалось ввести 300 тыс. кв. м жилья, фактический же ввод составил 185 тыс. кв. м, или 62%.

В целом же, по словам Галины Кудиновой, за прошлый год в рамках реализации государственных программ министерство освоило 8,7 млрд руб., из которых 6,9 млрд руб. — средства областного бюджета.

В прошлом году, по информации замминистра, было введено в эксплуатацию восемь объектов спорта, столько же детских садов, две школы, инженерные сети вокруг стадиона "Самара Арена", расположенные там же здание МВД, пожарная часть и парковка, а также две дороги — в Белозерках и Крутых Ключах.

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