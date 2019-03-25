16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
По факту ДТП с нетрезвым водителем Range Rover на Красноглинском шоссе начата проверка На Красноглинском шоссе столкнулись Range Rover и "тринадцатая" В Южном городе задержан нетрезвый водитель В Тольятти при столкновении с автобусом пострадал водитель легковушки Под Самарой внедорожник Mercedes 4matik повис на отбойнике после удара грузовика

ДТП Происшествия

По факту ДТП с нетрезвым водителем Range Rover на Красноглинском шоссе начата проверка

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 179
Версия для печати

В воскресенье, 24 марта, участником ДТП на Красноглинском шоссе в районе остановки общественного транспорта "Горелый Хутор" стал 31-летний водитель автомобиля Range Rover, по заключению экспертов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 11:30 он ехал по Красноглинскому шоссе со стороны Мехзавода в направлении пос. Управленческий. В пути он столкнулся с движущимся впереди автомобилем Toyota под управлением 33-летнего водителя. От удара Toyota отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с  автомобилем ВАЗ-2113, которым управлял 24-летний мужчина.

Прибывшие сотрудники полиции оградили место происшествия, обеспечили безопасный проезд для других участников дорожного движения, а также оказали содействие в извлечении пострадавшего из отечественной легковушки. В настоящее время он госпитализирован. Информация о других пострадавших в ДТП уточняется.

"В настоящее время по результатам проведенной экспертизы сотрудники полиции установили, что предполагаемый виновник аварии — водитель автомобиля Range Rover, находился в состоянии алкогольного опьянения", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Сотрудники полиции обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой соблюдать ПДД.

Как вы относитесь к своей управляющей компании?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31