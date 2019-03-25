По факту ДТП с нетрезвым водителем Range Rover на Красноглинском шоссе начата проверка

В воскресенье, 24 марта, участником ДТП на Красноглинском шоссе в районе остановки общественного транспорта "Горелый Хутор" стал 31-летний водитель автомобиля Range Rover, по заключению экспертов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 11:30 он ехал по Красноглинскому шоссе со стороны Мехзавода в направлении пос. Управленческий. В пути он столкнулся с движущимся впереди автомобилем Toyota под управлением 33-летнего водителя. От удара Toyota отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем ВАЗ-2113, которым управлял 24-летний мужчина.

Прибывшие сотрудники полиции оградили место происшествия, обеспечили безопасный проезд для других участников дорожного движения, а также оказали содействие в извлечении пострадавшего из отечественной легковушки. В настоящее время он госпитализирован. Информация о других пострадавших в ДТП уточняется.

"В настоящее время по результатам проведенной экспертизы сотрудники полиции установили, что предполагаемый виновник аварии — водитель автомобиля Range Rover, находился в состоянии алкогольного опьянения", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Сотрудники полиции обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой соблюдать ПДД.