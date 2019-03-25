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Пожар в частном доме в районе Постникова Оврага тушили почти час

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На ликвидацию пожара в частном доме на ул. Новомайская в районе Постникова Оврага потребовалось 57 минут, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Напомним, информация о возгорании поступила в чрезвычайную службу в 14:16. Огонь охватил площадь в 120 кв. метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. В борьбе с огнем участвовали 64 человека. Использовалось 16 спецмашин.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточнили, что пострадавших в результате пожара нет. Причины возгорания и ущерб устанавливаются.

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