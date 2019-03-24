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Пожары Происшествия

В Самаре 64 пожарных тушат частный дом в районе Постникова Оврага

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 24 марта, в 14:16 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в частном доме на ул. Новомайская, что в районе Постникова Оврага, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

По предварительным данным, огонь охватил площадь в 120 кв. метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "Пожар № 2". В тушении участвуют 64 человека. Используется 16 спецмашин.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточняют, что угрозы распространения огня на соседние строения нет. Данных о пострадавших тоже нет.

Сейчас тушение дома продолжается.

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