В Самаре 64 пожарных тушат частный дом в районе Постникова Оврага

В воскресенье, 24 марта, в 14:16 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в частном доме на ул. Новомайская, что в районе Постникова Оврага, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

По предварительным данным, огонь охватил площадь в 120 кв. метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "Пожар № 2". В тушении участвуют 64 человека. Используется 16 спецмашин. В ГУ МЧС России по Самарской области уточняют, что угрозы распространения огня на соседние строения нет. Данных о пострадавших тоже нет. Сейчас тушение дома продолжается.