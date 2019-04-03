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В Самарскую область съехались лучшие юные шахматисты ПФО

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 2 апреля, в Самарской области стартовала Третья сессия шахматного центра Приволжского федерального округа.

На сессию прибыли юные шахматисты от 3 разряда до кандидатов в мастера спорта. Главная цель мероприятия — повышение уровня спортивного мастерства и подготовка к соревнованиям по шахматам. Лекции им будут читать известные международные гроссмейстеры: Александр Галкин (Ростов-на-Дону) и Павел Скачков (Тольятти).

Запланирована насыщенная программа. Кроме лекций запланирован турнир по быстрым шахматам и блицу, конкурс решения задач и сеанса одновременной игры. Ежедневно юные таланты будут заниматься по 5-8 часов, после примут участие в шахматных мероприятиях.

Уже второй раз в рамках сессии будет проходить шахматный уик-энд - в нем поучаствуют ребята, которые по разным причинам не смогли посетить полную сессию.

Президент федерации шахмат ПФО, депутат Госдумы Евгений Серпер поприветствовал участников и организаторов мероприятия, выразив уверенность, что проведение сессии будет способствовать популяризации шахмат: "Участвуя в мероприятии такого уровня, молодые спортсмены оттачивают технику и повышают свое мастерство, а их наставники налаживают спортивные связи и обмениваются опытом с коллегами из других регионов России".

По мнению Евгения Серпера, популярность шахматного спорта год от года растет, особенно среди школьников и молодежи. "Эта древняя, но вечно молодая, красивая интеллектуальная игра поможет юным шахматистам из разных регионов округа научиться мыслить смело и нестандартно, укрепит дружбу между ними. Для кого-то это мероприятие может стать началом восхождения к чемпионским вершинам", — уверен глава окружной шахматной федерации.

Третья сессия шахматного центра ПФО продлится до 7 апреля.

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