Полезно провести День космонавтики можно в книжной компании

12 апреля "Метида" объявляет Черную пятницу. Под слоганом "Космической Самаре — Космические скидки" обещает скинуть 20% цены с любого товара в магазинах, правда не во всех. Вас ждут выгодные покупки, если окажетесь 12 апреля в следующих магазинах сети:

В Самаре на проспекте Юных пионеров, 146, в магазине в Доме молодежи (Аэродромная, 13), в торговом центре "Империя" и в "Метиде" на 6-й просеке, 163. В Тольятти в магазине на ул. Революционной, 60 и на ул. Ленинградской, 51, в торговом центре "Мадагаскар". Распродажу можно застать и в книжных "Метида" в Жигулевске и Сызрани.

Сотрудники книжного магазина обещают специальный ассортимент — фантастику и книги о космических путешествиях, скидки на которые будут достигать 30%. Проверить информацию можно будет 12 апреля.

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