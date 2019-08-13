Сергиевск приглашает на "Яблочный фест"

В субботу 24 августа в 11:00 на центральной площади села Сергиевск Самарской области состоится "Яблочный фест-2". Программа насыщенная — веселые конкурсы и игры, дегустация кулинарных блюд, большая ярмарка, мастер-классы садоводов, много музыки, подарков и разнообразных развлечений для детей и взрослых.

В прошлом году в Сергиевске прошел первый фестиваль "Яблочный фест". Он пришелся по душе всем, кто принял в нем участие, и в этом году его решено повторить. Сергиевск — "Яблочная столица" Самарской губернии. В Сергиевском районе находятся крупнейшие сады, где выращивают десятки сортов яблок, садовой земляники, смородины и черноплодной рябины. Благодаря уникальному микроклимату Поволжья ягоды и фрукты обладают неповторимым вкусом и насыщенным ароматом.

"Яблочный фест" — один из самых ярких и вкусных фестивалей Самарской области. Он посвящен новому урожаю самарских яблок, которые по праву считаются одним из основных продуктов питания здорового образа жизни, кладезем витаминов и микроэлементов.

"Яблочный фест" — это не просто развлечение и угощение. Опытные агрономы садоводческого предприятия "Сургутское" проведут мастер-классы по высадке саженцев, обрезке, окулировке и другим методам ухода за садом. Дачникам и владельцам приусадебных участков наверняка будет интересно узнать о современных методах борьбы с вредителями, о новых районированных сортах и приобрести проверенные в садовом деле саженцы.

Какой сорт самый сладкий? Какие яблоки лучше хранятся? Как скрестить разные сорта и получить новый? Как грамотно спроектировать капельное орошение? Садоводы ответят на эти и многое другие вопросы.

Ну и как же без дегустации? Посетители смогут попробовать плоды яблочно-ягодной агрономии и яблочной кулинарии, выбрать победителя кулинарного шоу и самый главный королевский сорт.

Детей и взрослых ждет множество развлечений: ростовые куклы, яблочный дартс, фруктовый ниндзя, ягодные аппликации и раскраски, а также призы победителям конкурсов. Но это еще не все! Зажигательный концерт, диджей, группа силового экстрима "Витязи", "Бадабум-шоу", кавер-группа Apple Juice Band и много-много детских интерактивов.

А еще ярмарка фермерской продукции, народных промыслов и сувениров, школьная выставка книжного магазина "Метида", конкурс сельских поселений и т.д. и т.п.