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Растениеводство АПК и пищепром

В садах ОАО "Сургутское" завершили сбор яблок

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сбор яблок в садах ОАО "Сургутское" завершен. В этом году результат на 16% выше прошлогоднего.

Фото: предоставлено ГК СИНКО

В 2018 году садоводы ОАО "Сургутское" собрали 5 770 тонн яблок: 4 160 в Суходоле, 1 550 в Спасске (Пензенская область) и немного в Кошкинском районе. На сегодняшний день собрано 6 700 тонн яблок: 4 750 в Суходоле, 1 920 в Спасске и немного в Кошках. Это на 16% больше, чем годом ранее.

Однако отдыхать некогда, работы продолжаются. Цех переработки варит яблочное пюре и замачивает яблоки. Началась подготовка к зиме: садоводы укрывают землянику, защищают сады от грызунов, пересаживают яблони, заменяя старые погибшие деревья новыми. На сегодняшний день пересажено 836 яблонь на 2,3 га.

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