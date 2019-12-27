В СИНКО подвели итоги корпоративного конкурса

В группе компаний СИНКО ежегодно проводится конкурс "Прорыв года", направленный на выявление и поощрение сотрудников, внесших особый вклад в развитие группы в течение года.

В этом году жюри рассмотрело 21 кандидатуру, выбрав четырех победителей и присудив одну поощрительную премию.

Генеральный директор ГК СИНКО Эдуард Мнацаканян и начальник семенного завода "Зерно Жизни" (СХП "Кармала") Евгений Яхункин

Одним из них стал начальник семенного завода "Зерно Жизни" (СХП "Кармала") Евгений Яхункин — за рекордный объем и своевременность подготовки различных сортов семян. Это достижение позволило полностью закрыть потребности хозяйств агрохолдинга "Зерно Жизни" в высококачественном семенном материале. Несколько месяцев подряд завод работал круглосуточно, а в это время продолжалось строительство второй очереди, которое завершено лишь на нынешней неделе.

Дизайнер ОАО "СИНКО" Елена Золотарева удостоилась награды за высочайший уровень дизайна продукции для торговых марок "Зерно Жизни", "ЯФО", "Медгард", "Метида" и предприятий СИНКО, а также за дизайнерскую проработку нескольких издательских проектов "Метиды".

Дизайнер ОАО "СИНКО" Елена Золотарева

Главный агроном СХП "Залесье" Валерий Ерофеев отмечен за фантастическую урожайность нута, озимой пшеницы и подсолнечника. СХП "Залесье" — лидер по урожайности в агрохолдинге "Зерно Жизни", а Кошкинский район, где "Зерно Жизни" обрабатывает около 50% посевных площадей, — лидер по урожайности среди районов Самарской области.

Главный агроном СХП "Залесье" Валерий Ерофеев

За блестящую работу по привлечению ключевых медицинских и управленческих кадров победителем конкурса признана менеджер по персоналу управляющей компании "Медгард" Светлана Иващенко.

Менеджер по персоналу управляющей компании "Медгард" Светлана Иващенко

А главный бухгалтер элеваторно-мельничного комплекса "Жито" Наталья Матушкина получила поощрительную премию за значительную экономию средств при покупке лабораторного и измерительного оборудования и внедрение новых программных продуктов по мельничному блоку и элеватору.