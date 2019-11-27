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Агрохолдинг "Зерно Жизни" намолотил 250-тысячную тонну урожая этого сезона

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До рекорда изобильного 2017 года — 252 527 тонн рукой подать.

Фото: предоставлено ООО "Зерно Жизни"

Сельхозпредприятия Кошкинского района "Залесье", "Романовка", "Кармала", "Чесноковское", "Отава" и "Ракита" намолотили почти 100 000 тонн и продемонстрировали превосходную среднюю урожайность (23-27 ц/га). Существенный вклад хозяйств (около 54%) позволил Кошкинскому району занять первое место по урожайности и одно из ведущих мест по валовке в Самарской области.

И это еще не финал. В СХП "Отава" убирают последние гектары кукурузы (Кошкинский район), а в СХП "Раздольное" (Клявлинский район) больше 1000 га подсолнечника. Так что не за горами новое достижение.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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