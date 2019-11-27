Агрохолдинг "Зерно Жизни" намолотил 250-тысячную тонну урожая этого сезона

До рекорда изобильного 2017 года — 252 527 тонн рукой подать.

Сельхозпредприятия Кошкинского района "Залесье", "Романовка", "Кармала", "Чесноковское", "Отава" и "Ракита" намолотили почти 100 000 тонн и продемонстрировали превосходную среднюю урожайность (23-27 ц/га). Существенный вклад хозяйств (около 54%) позволил Кошкинскому району занять первое место по урожайности и одно из ведущих мест по валовке в Самарской области.

И это еще не финал. В СХП "Отава" убирают последние гектары кукурузы (Кошкинский район), а в СХП "Раздольное" (Клявлинский район) больше 1000 га подсолнечника. Так что не за горами новое достижение.