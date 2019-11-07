Лен и нут "Зерна Жизни" отгрузили зарубежным покупателям

В минувшие выходные от причалов элеваторно-мельничного комплекса "Жито" (г. Тольятти) отправились два судна: одно со льном в Бельгию, второе с нутом в Турцию. Одновременная отгрузка зерна на два зерновоза в этом сезоне первая, но "Жито" — единственный в Самарской области портовый элеватор, где это можно сделать.

И лён, и нут выращены на полях агрохолдинга "Зерно Жизни" (группа компаний СИНКО), обрабатывающего около 140 000 га в Самарской, Саратовской и Ульяновской областях. Экспортные контракты заключены торговой компанией "СИНКО Трейд".

В этом году "СИНКО Трейд" отправил за рубеж 13 400 тонн нута, 19 700 тонн льна, 11 000 тонн гороха, 12 000 тонн ячменя и 35 000 тонн пшеницы, в общей сложности более 90 000 тонн различного зерна. По сравнению с прошлым годом компания расширила географию экспортных поставок. Судами, вагонами и еврофурами продукция отправлена в Иран, Турцию, Бельгию, Германию, Польшу и Чехию.

В прошлом году выручка компании "СИНКО Трейд" составила более 2 млрд рублей, что сделало ее лидером топ-10 крупнейших компаний по оптовой торговле зерном.