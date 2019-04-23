В Тольятти пройдет форум "ЗЕРНО ПОВОЛЖЬЯ 2019"

11 июня в ДК "Тольяттиазот" (ул. Коммунистическая, 12) состоится межрегиональная конференция-форум "Перспективы роста экспортных объемов в продукции растениеводства в Самарской области. Возможности нового сезона". В ней примут участие агропроизводители и зернотрейдеры.

Фото: предоставлено ООО "Зерно Жизни"