В Тольятти пройдет форум "ЗЕРНО ПОВОЛЖЬЯ 2019"

11 июня в ДК "Тольяттиазот" (ул. Коммунистическая, 12) состоится межрегиональная конференция-форум "Перспективы роста экспортных объемов в продукции растениеводства в Самарской области. Возможности нового сезона". В ней примут участие агропроизводители и зернотрейдеры.
Экспертное сообщество будет обсуждать вопросы:
- Как агропроизводителям Поволжья увеличить объемы экспорта?
- Как соответствовать жестким требованиям по контролю качества?
- Как избежать ошибок в выборе контрагента и оформлении документации?
- Как добиться увеличения валовых и качественных показателей урожая?
- Как получить максимальную прибыль в новом сезоне?
В мероприятии примут участие руководители региональных министерств и ведомств, Россельхознадзора, таможни, Российского экспортного центра. Специально приглашенный спикер — директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Д.Н. Рылько Москва). Модератор — главный редактор федерального издания "Агроинвестор" Николай Лычев.
Конференция приурочена к 60-летию крупнейшего самарского элеваторно-мельничного комплекса "ЖИТО" в партнерстве министерства сельского хозяйства Самарской области и группы компаний СИНКО.
Участие в мероприятии по предварительной регистрации: (846) 250-03-77 (доб. 1062) или e-mail: volginaun@sinco.org. Координатор Юлия Волгина.