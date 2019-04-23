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В Тольятти пройдет форум "ЗЕРНО ПОВОЛЖЬЯ 2019" ЖИТО готово к хранению государственного зерна Агропроизводителей научат экспортировать урожай Полезно провести День космонавтики можно в книжной компании "ЖИТО" готово к новому сезону экспортной торговли

ГК СИНКО: генерация пользы

В Тольятти пройдет форум "ЗЕРНО ПОВОЛЖЬЯ 2019"

ТОЛЬЯТТИ. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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11 июня в ДК "Тольяттиазот" (ул. Коммунистическая, 12) состоится межрегиональная конференция-форум "Перспективы роста экспортных объемов в продукции растениеводства в Самарской области. Возможности нового сезона". В ней примут участие агропроизводители и зернотрейдеры.

Фото: предоставлено ООО "Зерно Жизни"

Экспертное сообщество будет обсуждать вопросы:

  • Как агропроизводителям Поволжья увеличить объемы экспорта?
  • Как соответствовать жестким требованиям по контролю качества?
  • Как избежать ошибок в выборе контрагента и оформлении документации?
  • Как добиться увеличения валовых и качественных показателей урожая?
  • Как получить максимальную прибыль в новом сезоне?

В мероприятии примут участие руководители региональных министерств и ведомств, Россельхознадзора, таможни, Российского экспортного центра. Специально приглашенный спикер — директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Д.Н. Рылько Москва). Модератор — главный редактор федерального издания "Агроинвестор" Николай Лычев.

Конференция приурочена к 60-летию крупнейшего самарского элеваторно-мельничного комплекса "ЖИТО" в партнерстве министерства сельского хозяйства Самарской области и группы компаний СИНКО.

Участие в мероприятии по предварительной регистрации: (846) 250-03-77 (доб. 1062) или e-mail: volginaun@sinco.org. Координатор Юлия Волгина.

https://zerno-zhizni.ru

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